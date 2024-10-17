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Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано

МИД вносит ясность
19:50 344

Посольство Азербайджана в Ливане продолжает свою деятельность, сказал в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, персонал посольства частично эвакуирован.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация об эвакуации из Ливана персонала посольства Азербайджана из соображений безопасности.

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