Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано
19:50 344
Посольство Азербайджана в Ливане продолжает свою деятельность, сказал в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, персонал посольства частично эвакуирован.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация об эвакуации из Ливана персонала посольства Азербайджана из соображений безопасности.
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