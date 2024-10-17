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Рекорд золота из-за выборов в США и войн

20:10 123

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,74% — до $2711,3 за унцию по состоянию на вечер четверга. Это новый исторический рекорд — предыдущего максимума золото достигло на торгах 26 сентября ($2708,7 за унцию).

Далее рост ускорился до 0,79%, золото подорожало до $2712,7 за унцию. После этого цены начали корректироваться, котировки откатились к $2707,9 за унцию, передает РБК.

Цена золота на протяжении последних месяцев бьет рекорды благодаря привлекательности драгметалла в качестве безопасного актива и масштабным закупкам золота центральными банками. Bloomberg пишет, что сейчас металл находит новую поддержку ввиду неопределенности исхода президентских выборов в США.

Кроме того, цены на золото поддерживают ожидания снижения процентных ставок ФРС. Как пишет Bloomberg, за последний год повышенные ставки ФРС не смогли замедлить стремительный рост котировок золота. Сейчас многие инвесторы считают, что и поворот ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, и замедление темпов экономического роста в США также будут способствовать дальнейшему росту цен на золото.

Reuters пишет, что золото дорожает из-за слабой динамики доходности облигаций США и ожидаемого снижения ставок мировыми центральными банками. Кроме того, котировки золота поддерживают продолжающиеся военные конфликты.

Участники ежегодного собрания Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов дали прогноз, что цены на золото вырастут до $2941 за унцию в следующие 12 месяцев.

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