В Армении призывают создать «отряды смертников» против Пашиняна

Экс-депутат Армении Рубен Акопян на парламентских слушаниях по регламенту работы государственных комиссий по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также проекту заявления Национального собрания «О бессрочной актуальности Декларации о независимости Армении» предложил «избавиться» от премьер-министра Никола Пашиняна и его команды «всеми возможными способами». Об этом пишет News.am.

«Международные нормы и 3-я статья нашей Конституции говорят, что если государство и государственные институты не защищают, а попирают ваши права и достоинство, вы имеете право на восстание. Точнее, ты должен реализовать свое конституционное право, данное природой. А именно, защитить себя, согласно действующей международной норме, это называется восстанием. Мы должны бунтовать, восстать», - предлагает Акопян.

По словам экс-депутата, чтобы сохранить в Армении конституционный порядок, власти должны быть изгнаны: «Любой ценой» означает восстать, «Любой ценой» означает формировать «отряды смертников», которые должны прогнать эту власть и ее представителей».