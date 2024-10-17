Ядерного оружия в Украине не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент Украины заявил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности. «Я сказал о Будапештском меморандуме, в котором указано, что Украина получает гарантии безопасности. Но это не зонтик, и, кроме НАТО, у нас нет вариантов. Мы не строим ядерное оружие», - добавил он.
Генсек НАТО коротко прокомментировал это, повторив: «Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы Украина имела все, что нужно».
Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатически и приблизит справедливый мир.
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Власти Украины рассматривают, как возможно восстановить ядерный потенциал страны и получить ядерное оружие, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник.
«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», - сказал газете украинский чиновник, занимающийся поставками оружия.
По данным военного аналитика Bild Юлиана Репке, условием восстановления ядерного оружия, от которого Украина добровольно отказалась на заре независимости в 1990-х, может стать вторая попытка РФ пойти на Киев.
В то же время в Офисе президента Украины опровергли сообщение Bild о том, что власти всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал это «ерундой», заявив, что «уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости».
Ранее сегодня Владимир Зеленский в Брюсселе заявил о том, что, раз Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия нарушила Будапештский меморандум, то Киев должен либо вернуть ядерное оружие, либо стать членом НАТО.