Ядерного оружия в Украине не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Украины заявил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности. «Я сказал о Будапештском меморандуме, в котором указано, что Украина получает гарантии безопасности. Но это не зонтик, и, кроме НАТО, у нас нет вариантов. Мы не строим ядерное оружие», - добавил он.

Генсек НАТО коротко прокомментировал это, повторив: «Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы Украина имела все, что нужно».

Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатически и приблизит справедливый мир.