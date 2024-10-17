Китай пригрозил Евросоюзу

5 июля Еврокомиссия ввела временные пошлины на электромобили, произведенные в Китае. Европейские власти считают: правительство КНР субсидирует китайских производителей, что позволяет тем продавать свою продукцию в ЕС по заметно более низким, чем европейским концернам, ценам. Тогда максимальный размер пошлин составил 37,6%. А 4 октября страны ЕС проголосовали за повышение их до 45%. Новые пошлины будут установлены уже на ближайшие пять лет. В ответ на это решение Китай ввел «временные антидемпинговые меры» в отношении бренди, импортируемого из ЕС. С 11 октября европейские производители бренди должны вносить залоговый депозит в размере от 30,6% до 39% от стоимости продукции.

Министерство торговли Китая сегодня подчеркнуло, что надеется на продолжение переговоров с ЕС. Китай официально предложил ЕС как можно скорее направить техническую группу в КНР для проведения следующего этапа консультаций, заявил представитель министерства.