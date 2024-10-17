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Авигдор Либерман: «Все враги Израиля погибнут»

21:30 642

Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман отреагировал на ликвидацию армией Израиля лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

«Я хочу поздравить силовиков с успешным убийством убийцы, нацистского террориста Яхьи Синвара. Синвар, который командовал нашествием 7 октября, был ответственен за жестокую резню, изнасилования и похищения наших солдат и гражданских лиц. Да, все твои враги, Израиль, погибнут!» - цитирует Либермана израильский «Канал 7».

Некоторое время назад армия Израиля объявила, что Яхья Синвар был убит во время операции в секторе Газа, которая состоялась 16 октября.

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Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
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