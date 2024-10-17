В Турции заявили о «высокой вероятности» войны между Израилем и Ираном

Турция считает «высокой» вероятность возникновения конфликта между Израилем и Ираном, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«В настоящее время мы сталкиваемся с переплетением событий: геноцид палестинцев в Газе, Ливан, высокая вероятность возможной войны [Израиля] с Ираном. Все они имеют различную динамику», - сказал Фидан, добавив: «К сожалению, этот вопрос переплетается с палестинской проблемой».

По его мнению, большинство государств пока не в состоянии занять определенную позицию в складывающейся ситуации. «Турция делает в этой связи очень серьезные предупреждения, передает сообщения и делится закрытой информацией», - сказал Фидан.