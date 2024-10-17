Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»

«Граждане Израиля, год назад мы праздновали Суккот (один из главных иудейских праздников - ред.). В это же самое время Яхья Синвар завершал последние приготовления к резне, произошедшей 7 октября. Сегодня я перед вами, чтобы сообщить вам: Яхья Синвар ликвидирован. Тот, кто совершил самое ужасное преступление в истории нашего народа со времен Холокоста, главарь террористов, убивший тысячи израильтян и похитивший сотни наших граждан, был сегодня ликвидирован нашими героями. Сегодня, как мы и обещали, мы свели с ним счеты. Сегодня зло получило серьезный удар, но наша задача еще не завершена».

Нетаньяху обратился к семьям заложников со словами: «Мы продолжим всеми силами до возвращения ваших близких домой. Это моя высшая обязанность, это наша высшая обязанность».

Обращаясь к жителям Газы, Нетаньяху сказал: «Синвар разрушил вашу жизнь. Он говорил вам, что он лев, но на деле прятался в темной норе, и был ликвидирован, пытаясь убежать от наших солдат. Его ликвидация — важный этап в падении режима зла ХАМАС. Хочу сказать снова, предельно ясно: ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало эпохи после ХАМАС, и для вас, жители Газы, это шанс наконец освободиться от его тирании».

Боевикам ХАМАС премьер Израиля предложил: «Тот, кто сложит оружие и вернет заложников, получит возможность уйти и жить. В то же время, я говорю: тот, кто причинит вред нашим заложникам, заплатит за это. Мы придем за ним. Возвращение наших заложников — это возможность для достижения всех наших целей, и оно приближает нас к завершению войны».

«Народы региона, я обращаюсь к вам: в Газе, в Бейруте, по всему региону — тьма отступает, и свет поднимается. Дейф, Хания, Синвар, Насралла, Мохсен, Акиль и многие их союзники — больше не с нами. Я призываю вас, народы региона: у нас есть большая возможность остановить ось зла и создать другое будущее. Будущее мира, будущее процветания для всего региона. Вместе мы можем отогнать проклятие и приблизить благословение. Теперь всем, в Израиле и за его пределами, ясно, почему мы настаивали на продолжении этой войны… Сегодня мы снова показали, что случается с теми, кто причиняет нам вред…Но война …еще не окончена. Она тяжелая, и она требует от нас высокую цену… Как сказал царь Давид: «Я буду преследовать врагов моих и уничтожу их, и не вернусь, пока не истреблю их»... Мы находимся в войне за наше возрождение. Впереди нас ждут большие испытания», - сказал премьер Израиля.