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Втянуть НАТО в конфликт с Москвой: Кремль о плане победы Зеленского

22:34 645

В Кремле план победы президента Украины Владимира Зеленского считают «недальновидным» и «безрассудным», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основная подноготная «плана» заключается в том, что он [Зеленский] хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

«Это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями. Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения», - заявил представитель Кремля.

16 октября Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, представил план победы в российско-украинской войне. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди них — приглашение Украины в НАТО и неядерное сдерживание России. Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». По его мнению, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года. 17 октября президент Украины представил план победы на заседании Евросовета в Брюсселе.

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