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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли

22:43 1621

В полицию вечером 17 октября поступило сообщение об убийстве двух человек в селе Зяргярли Габалинского района.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, во время разбирательства было установлено, что на почве личного конфликта Алибаба Гянджимов (1979 года рождения) выстрелил из охотничьего ружья в Гюльсаду Мамедалиеву (1951 года рождения) и ее внука 23-летнего Нурлана Мамедалиева, который открыл ответный огонь в Гянджимова. В результате Г.Мамедалиева и А.Гянджимов скончались, Н.Мамедалиев ранен. Охотничьи ружья изъяты сотрудниками полиции. Ведется расследование.

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Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
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Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
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Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»
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Авигдор Либерман: «Все враги Израиля погибнут»
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Мировую экономику ждет «трудное будущее»
Мировую экономику ждет «трудное будущее»
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