Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
В полицию вечером 17 октября поступило сообщение об убийстве двух человек в селе Зяргярли Габалинского района.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, во время разбирательства было установлено, что на почве личного конфликта Алибаба Гянджимов (1979 года рождения) выстрелил из охотничьего ружья в Гюльсаду Мамедалиеву (1951 года рождения) и ее внука 23-летнего Нурлана Мамедалиева, который открыл ответный огонь в Гянджимова. В результате Г.Мамедалиева и А.Гянджимов скончались, Н.Мамедалиев ранен. Охотничьи ружья изъяты сотрудниками полиции. Ведется расследование.