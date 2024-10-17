Все тайное становится явным: что происходит на суде Захида Нифталиева

Как передает корреспондент haqqın.az, показания в ходе процесса дал сам Захид Нифталиев. В своем выступлении он указал, что работал в Минобороны как гражданское лицо. По словам подсудимого, тогдашний начальник Генштаба Наджмеддин Садыков сказал ему, что «для важного дела требуется открытие компании»: «Он сказал, что разговаривал с министром налогов Фазилем Мамедовым (ныне покойный -ред.). Определенные работы будут выполнены. Мол, для реализации этого проекта нужна компания. Я ответил, что у меня уже есть зарегистрированная компания, которую не использую. Даже гордился тем, что с моим участием будет сделано что-то важное для государства. Именно поэтому я согласился».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, а также управления образования и научных исследований Министерства обороны Захида Нифталиева (известного в чиновничьих кругах под псевдонимом «Шляпа Захид» - прим. авт.). Он обвиняется в присвоении госсредств в крупном размере.

В своих показаниях Нифталиев рассказал, что отправился в Министерство налогов и встретился с сотрудником ведомства Махиром Рафиевым: «Когда я предоставил информацию о своей компании, тот сказал, что компания была открыта давно и ее невозможно использовать. Тогда я зарегистрировал другую компанию и снова пришел к Рафиеву. Меня принял его сотрудник. Я передал этому человеку документы компании. После этого я больше не занимался никакой деятельностью и не имел с ними никакой связи».

Из показаний Нифталиева стало ясно, что после увольнения министра налогов Фазиля Мамедова он узнал о задолженности по кредиту: «Меня вызвали и сообщили, что у меня есть кредитный долг. До этого я ничего об этом не знал. В конечном итоге выяснилось, что меня обманули. Существует много нюансов, о которых я не хочу долго говорить. Из банка было взято 42 миллиона. Кто мог бы дать мне такие деньги? Не утверждаю, что данные средства присвоили Наджмеддин Садыков или Фазиль Мамедов. Я ни копейки из этих денег не видел».

Прокурор напомнил обвиняемому о наличии его подписи на документах. Нифталиев подтвердил, что действительно подписывал документы, но заявил, что не имел отношения к получению или передаче денег: «Некоторые вопросы были, но я не могу озвучить их здесь. На совещании в служебном кабинете советника министра налогов Махира Рафиева присутствовали высокопоставленные лица. Я понял, что планируются крупные дела».

Судья предложил провести закрытое заседание, чтобы обвиняемый мог более подробно и в деталях изложить свои показания. Предложение было принято.

Судебный процесс продолжится 6 ноября.

Напомним, Захид Нифталиев был арестован некоторое время назад по обвинению во взяточничестве. По приговору Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание, и он был освобожден. Но впоследствии арестован Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест прокуратуры по приговору Тертерского военного суда. Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и крупном взяточничестве и приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы. Кроме того, Нифталиев по делу, рассматриваемому в настоящее время в суде, открыл на свое имя подставную компанию и умышленно не исполнил судебное решение о кредите в 42 миллиона манатов, полученном в ATABank.

Отметим также, что в СГБ заведено уголовное дело в отношении других лиц, причастность которых к хищениям в крупном размере расследуется.