Ядерная бомба президента Зеленского

У российских интернет-экспертов в четверг случился звездный час: все кинулись обсуждать украинское ядерное оружие. Некий неведомый украинский чиновник якобы сообщил немецкому изданию Bild, что Украина может, «если приказ будет отдан», за несколько недель создать ядерную бомбу. А что? «Знания есть, материалы есть». Популярный «военный аналитик» Юлиан Репке прокомментировал, что так случится, если Россия опять пойдет на Киев. А тут еще Зеленский на пресс-конференции после встречи с лидерами ЕС вспомнил, как убеждал Трампа в необходимости принять Украину в НАТО. Дескать, был такой Будапештский меморандум, который гарантировал Украине защиту в обмен на то, что она откажется от ядерного оружия.

Отказались – никакие гарантии не сработали, получили войну. Получается выбор: либо ядерное оружие, либо надежный альянс, гарантирующий невойну. «НАТО сегодня не воюет, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие». Но из этого заявления все равно тут же сделали вывод, что Зеленский угрожает: либо принимаете в НАТО, либо мы делаем ядерную бомбу. И понеслось на российских телеграм-каналах. «Кремлевский безБашенник»: «Кажется, власти Украины на фоне активно раздающейся из России ядерной риторики через анонимного украинского чиновника наконец решили вспомнить про Будапештский меморандум, дав понять, что последний ядерный козырь у них тоже вполне может появиться, если помощь Запада их режим не спасет. Ракетные технологии у них остались еще из советских времен, а насчет ядерных - кто его знает. Для российской стороны в этой ситуации главное - не переоценить то ли блеф, то ли угрозы своих военных оппонентов, чтобы потом не оказалось, что воплощение в жизнь украинских ядерных «бомбилок» — это вроде как совсем неприятный момент, но тоже по тому самому «плану». А дальше-то что?..» «Украина не Россия»: «Крайне рискованная стратегия Зеленского, граничащая с понятием «самоубийственная». Впрочем, учитывая ситуацию на поле боя, она, видимо, таковой и является...»

Анатолий Несмиян: «Насчет нескольких недель — это, конечно, украинцы несколько погорячились… Думаю, что на данном этапе это просто очень голословное утверждение на грани не слишком умного шантажа. Есть только один вариант, при котором угроза Киева будет реальной, если всплывут какие-то боеголовки, которые удалось припрятать в ходе ядерного разоружения... Но и в этом случае счет может пойти буквально на несколько боеголовок тактического класса, что Кремль никак не впечатлит. Ну, будет еще пару сотен тысяч погибших - эка невидаль. Люди для кремлевских — это не то, что может взволновать. Военного значения три-пять боеголовок иметь не могут, а потому мы снова возвращаемся к теме неумного шантажа». Журналист Алексей Нарышкин: «Жду от Путина яркой цитаты-ответа Зеленскому на его ядерные амбиции в духе «пусть только попробуют». «Мастер пера»: «Второе дно» плана Зеленского заключается в том выборе меньшего из двух зол, который украинский президент предлагает Западу, да и всему миру. Согласно предложению Зеленского, Украина или принимается в НАТО, но не становится держательницей ядерных боеголовок, или же не вступает в НАТО, но превращается в ядерную державу. И тот и другой варианты представляют почти одинаковую головную боль что для США с НАТО, что для России… Вызов озвучен и требует ответа и встречной стратегии, иначе меняющаяся обстановка серьезно сузит возможность маневров, но добавит проблем». Дмитрий Дризе: «Нельзя исключать, что Зеленской намекает Западу: не хотите помогать, мы подумаем о том, чтобы создать ядерное оружие… Наверное, здесь есть расчет на то, что Запад, в том числе и нынешняя демократическая администрация США, очень сильно испугается и немедленно даст все, о чем просит Владимир Александрович. Ибо расширение ядерного клуба — это кошмарный сон для цивилизованного мира.