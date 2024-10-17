«Мингячевирская регата» в Физули: второй день соревнований

На церемонии открытия сначала состоялся парад команд, представляющих 12 стран. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Официальная церемония открытия «Мингячевирской регаты-2024», приуроченной к Дню города Физули, состоялась 17 октября на городском водохранилище Ашагы Кёнделенчай. Международный турнир организован Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Выступая с вступительной речью, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов назвал историческим событием организацию подобных спортивных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях. Он подчеркнул, что в период оккупации город находился в разрушенном состоянии. После Второй Карабахской войны по указанию президента Ильхама Алиева в Физули были проведены работы по благоустройству.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о важности регаты и пожелал успехов спортсменам.