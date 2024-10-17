«Мингячевирская регата» в Физули: второй день соревнований
Официальная церемония открытия «Мингячевирской регаты-2024», приуроченной к Дню города Физули, состоялась 17 октября на городском водохранилище Ашагы Кёнделенчай. Международный турнир организован Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.
На церемонии открытия сначала состоялся парад команд, представляющих 12 стран. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память погибших за территориальную целостность Азербайджана.
Выступая с вступительной речью, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов назвал историческим событием организацию подобных спортивных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях. Он подчеркнул, что в период оккупации город находился в разрушенном состоянии. После Второй Карабахской войны по указанию президента Ильхама Алиева в Физули были проведены работы по благоустройству.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о важности регаты и пожелал успехов спортсменам.
В первый день турнира азербайджанские гребцы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Сегодня же еще два представителя Азербайджана завоевали медали на международном турнире: Амиль Рамазанов занял первое место в заплыве на байдарках на 200 м среди спортсменов 2006-2007 г.р., а Джавид Велизаде стал третьим в гребле на каноэ на 200 м среди спортсменов 2008-2009 г.р.
Соревнования завершатся 18 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр».