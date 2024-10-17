Советский Союз развалила «Интердевочка»
Советский Союз развалился после показа фильма «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, пишут российские СМИ.
«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.
По словам Володина, в России надо снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Двухсерийный фильм «Интердевочка» — история жизни валютной проститутки. Днем она работает медсестрой, по ночам у нее другая «профессия». Мечтает она выйти замуж за иностранца. Фильм стал одним из самых популярных во времена перестройки, был удостоен премии Токийского международного кинофестиваля 1989 года.