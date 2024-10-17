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Советский Союз развалила «Интердевочка»

так заявили в Госдуме
23:32 128

Советский Союз развалился после показа фильма «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, пишут российские СМИ.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.

По словам Володина, в России надо снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Двухсерийный фильм «Интердевочка» — история жизни валютной проститутки. Днем она работает медсестрой, по ночам у нее другая «профессия». Мечтает она выйти замуж за иностранца. Фильм стал одним из самых популярных во времена перестройки, был удостоен премии Токийского международного кинофестиваля 1989 года.

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