Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Президент США похвалил Армию обороны Израиля за превосходную операцию», - говорится в заявлении.

Нетаньяху и Байден «согласились, что представляется возможность ускорить освобождение заложников», удерживаемых радикалами в секторе Газа, и договорились «работать вместе для достижения этой цели», добавили в ведомстве премьера Израиля.