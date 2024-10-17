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Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара

обновлено 00:30
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Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Президент США похвалил Армию обороны Израиля за превосходную операцию», - говорится в заявлении.

Нетаньяху и Байден «согласились, что представляется возможность ускорить освобождение заложников», удерживаемых радикалами в секторе Газа, и договорились «работать вместе для достижения этой цели», добавили в ведомстве премьера Израиля.

* * * 17 октября 23:40

Президент США Джо Байден в ближайшее время созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ликвидацией главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«В ближайшее время я поговорю с премьер-министром Нетаньяху и другими израильскими лидерами, чтобы поздравить их», — отметил Байден.

Президент США добавил, что американская разведка помогала Армии обороны Израиля выследить лидеров ХАМАС. По словам Байдена, операция по ликвидации главы политбюро ХАМАС открывает возможность достижения мирного урегулирования ситуации в секторе Газа. Он назвал Яхью Синвара «непреодолимым препятствием» на пути к достижению этих целей и сравнил его физическое уничтожение с устранением бен Ладена в 2011 году.

В четверг, 17 октября, палестинское движение ХАМАС не подтвердило и не опровергло информацию о ликвидации своего нового лидера Яхьи Синвара.

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