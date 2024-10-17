Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Пока идут войны, из-за динамики боевых действий и военной тайны, окутывающей расходы, очень трудно подсчитать, во сколько они обходятся. К примеру, о том, что Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане триллионы долларов, американские налогоплательщики узнали лишь спустя многие годы.
По этой же причине пока еще рано говорить о том, сколько потеряли страны, которые так или иначе оказались втянутыми в войну на Ближнем Востоке…
Правда, недавно стало известно, что только на восполнение запасов ракет и поддержание своих кораблей в Красном море после ракетных ударов на Ближнем Востоке Пентагон намерен потратить до 1,2 миллиарда долларов. И уже публикуются первые сведения о финансовых потерях в войне, которая уже больше года идет на Ближнем Востоке, угрожая перехлестнуть региональные границы.
Как заявил на днях президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга, военные действия в секторе Газа уже привели к разрушениям на сумму от 14 до 20 миллиардов долларов. По его словам, таковы текущие оценки, к которым Всемирный банк пришел совместно с экспертами ООН и Евросоюза.
В целом же, экономический ущерб от этой войны будет во многом зависеть от того, как долго она продолжится и какие территории охватит.
Так, если боевые действия не выйдут за нынешние пределы, то, скорее всего, ущерб мировой экономической системе будет не столь значительным, поскольку сектор Газа и Палестинская автономия вносят в мировую экономику сравнительно малый вклад. Но в случае, если она распространится на другие страны Ближнего Востока, картина будет принципиально иной, поскольку речь пойдет о странах с весьма существенным вкладом в мировую экономику как в долларовом эквиваленте, так и с точки зрения ископаемых, металлов, нефти и тому подобного.
Ранее премьер-министр правительства Палестинской автономии Мухаммед Мустафа отметил, что масштабы разрушений и гибели гражданского населения в секторе Газа являются беспрецедентными. По его мнению, для восстановления потребуются колоссальные усилия на международном уровне. И если в течение последнего года Армия обороны Израиля вела бои в основном против палестинской организации ХАМАС, то сегодня военные действия охватили уже территорию соседнего Ливана, и в них в любой момент может втянуться Иран, а возможно, и другие государства региона.
Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак также считает, что дальнейшее обострение напряженности на Ближнем Востоке приведет к значительным последствиям как для самого региона, так и для стран за его пределами.
«И хотя экономика находится в центре этого конфликта, - отметила Козак, - говорить о его экономических последствиях последних событий пока рано».
На данный момент известно лишь, что экономика сектора Газа, Западного берега реки Иордан, Ливана и Израиля понесла весьма серьезные потери. Так, по предварительным официальным оценкам, ВВП Западного берега Иордан сократился в первой половине 2024 года на 86 процентов.
За тот же период ВВП Ливана упал на 25 процентов, что усугубляет и без того хрупкую макроэкономическую и социальную ситуацию в этой арабской стране.
Что же касается экономики Израиля, то в четвертом квартале 2023 года ее валовый внутренний продукт сократился примерно на 20 процентов, но в первой половине этого года он был частично восстановлен. Тем не менее международные рейтинговые агентства один за другим понижают кредитный рейтинг Израиля с негативным прогнозом, корректируя прогноз роста ВВП Израиля в сторону уменьшения - с 0,5 процента до ноля в 2024 году и с 5 до 2,2 процента в 2025-м. Прогнозируют также увеличение дефицита бюджета в краткосрочной и среднесрочной перспективах ввиду дальнейшего увеличения расходов еврейского государства на оборону.
Одновременно обострение ближневосточного конфликта оказывает все более ощутимое воздействие на стоимость международных перевозок и сырьевые товары. Международные финансовые структуры внимательно следят за ситуацией в зоне боевых действий, которая вызывает все большую обеспокоенность.
Сегодня есть все основания говорить о том, что накануне президентских выборов в США и на фоне ожидаемой атаки Израиля на Исламскую Республику Иран мировая экономика находится в состоянии полной неопределенности.