Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность

Пока идут войны, из-за динамики боевых действий и военной тайны, окутывающей расходы, очень трудно подсчитать, во сколько они обходятся. К примеру, о том, что Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане триллионы долларов, американские налогоплательщики узнали лишь спустя многие годы. По этой же причине пока еще рано говорить о том, сколько потеряли страны, которые так или иначе оказались втянутыми в войну на Ближнем Востоке… Правда, недавно стало известно, что только на восполнение запасов ракет и поддержание своих кораблей в Красном море после ракетных ударов на Ближнем Востоке Пентагон намерен потратить до 1,2 миллиарда долларов. И уже публикуются первые сведения о финансовых потерях в войне, которая уже больше года идет на Ближнем Востоке, угрожая перехлестнуть региональные границы.

Как заявил на днях президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга, военные действия в секторе Газа уже привели к разрушениям на сумму от 14 до 20 миллиардов долларов. По его словам, таковы текущие оценки, к которым Всемирный банк пришел совместно с экспертами ООН и Евросоюза. В целом же, экономический ущерб от этой войны будет во многом зависеть от того, как долго она продолжится и какие территории охватит. Так, если боевые действия не выйдут за нынешние пределы, то, скорее всего, ущерб мировой экономической системе будет не столь значительным, поскольку сектор Газа и Палестинская автономия вносят в мировую экономику сравнительно малый вклад. Но в случае, если она распространится на другие страны Ближнего Востока, картина будет принципиально иной, поскольку речь пойдет о странах с весьма существенным вкладом в мировую экономику как в долларовом эквиваленте, так и с точки зрения ископаемых, металлов, нефти и тому подобного.

Ранее премьер-министр правительства Палестинской автономии Мухаммед Мустафа отметил, что масштабы разрушений и гибели гражданского населения в секторе Газа являются беспрецедентными. По его мнению, для восстановления потребуются колоссальные усилия на международном уровне. И если в течение последнего года Армия обороны Израиля вела бои в основном против палестинской организации ХАМАС, то сегодня военные действия охватили уже территорию соседнего Ливана, и в них в любой момент может втянуться Иран, а возможно, и другие государства региона. Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак также считает, что дальнейшее обострение напряженности на Ближнем Востоке приведет к значительным последствиям как для самого региона, так и для стран за его пределами. «И хотя экономика находится в центре этого конфликта, - отметила Козак, - говорить о его экономических последствиях последних событий пока рано». На данный момент известно лишь, что экономика сектора Газа, Западного берега реки Иордан, Ливана и Израиля понесла весьма серьезные потери. Так, по предварительным официальным оценкам, ВВП Западного берега Иордан сократился в первой половине 2024 года на 86 процентов.