У Израиля потери в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о пяти военных бригады «Голани», которые погибли в боях с «Хезболлой» на юге Ливана 16 октября. Еще три человека были тяжело ранены.

Сообщается, что во время боевой операции израильские военные вошли в здание, расположенное недалеко от границы с Израилем, чтобы осмотреть его. В помещениях был обнаружен склад с ракетами. При подъеме по лестнице четверо вооруженных боевиков открыли по ним огонь. В результате нападавшие были ликвидированы, восемь солдат ранены, из них пятеро - смертельно.

По данным ЦАХАЛ, с 7 октября 2023 года в боях на юге Израиля и в секторе Газа, а также у северной границы и на территории Ливана погибли 745 военнослужащих.