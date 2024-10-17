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Лукашенко захотел участия Беларуси в переговорах по Украине

00:10 445

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России, особенно если речь будет идти о территориях, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.

«Я всегда настаивал и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», - сказал Лукашенко.

По его мнению, война в Украине является проблемой и Беларуси. «Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — продолжил Лукашенко.

В отсутствие представителей Беларуси на переговорах «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», заявил глава государства.

«Они все делают, чтобы не допустить Беларусь к решению вопросов с подачи наших безумных беглых», — добавил Лукашенко, подразумевая, очевидно, страны Запада, предлагающие свои мирные инициативы. А все потому, пояснил президент, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь — он будет отстаивать свои интересы».

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