USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Россия запрещает сельхозпродукцию из Казахстана

00:15 767

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ввел ограничения на ввоз в Россию томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.

Также ограничен ввоз выращенных в третьих странах семян подсолнечника для посева.

«Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года Россельхознадзор насчитал 215 вредоносных по меркам стран — членов ЕАЭС организмов в подкарантинной продукции из Казахстана. Это в четыре раза больше, чем было выявлено за тот же период 2023 года. Обо всех таких случаях служба уведомляла казахстанскую сторону и призывала принять меры по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.

В сентябре Россельхознадзор просил казахстанских коллег приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на некоторую подкарантинную продукцию, ввозимую в Россию. Однако, рассказали в ведомстве, выдача сертификатов, как и случаи выявления, продолжилась.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана попросило Россельхознадзор предоставить доказательства нарушений. Также казахстанская сторона заявила, что писем от Россельхознадзора с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни не получала.

Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции обновлено 01:04
01:04 13062
«Она проигрышна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале войны
«Она проигрышна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале войны
00:37 624
Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара
Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара обновлено 00:30
00:30 1116
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема
17 октября 2024, 23:02 2769
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
17 октября 2024, 12:54 6018
Все тайное становится явным: что происходит на суде Захида Нифталиева
Все тайное становится явным: что происходит на суде Захида Нифталиева
17 октября 2024, 22:52 1765
Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
17 октября 2024, 22:43 3119
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
17 октября 2024, 11:19 6604
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 10:07 6353
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
17 октября 2024, 09:20 9432
Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»
Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»
17 октября 2024, 22:20 1244

ЭТО ВАЖНО

Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции обновлено 01:04
01:04 13062
«Она проигрышна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале войны
«Она проигрышна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале войны
00:37 624
Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара
Байден поздравляет Нетаньяху с ликвидацией Синвара обновлено 00:30
00:30 1116
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема
17 октября 2024, 23:02 2769
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
17 октября 2024, 12:54 6018
Все тайное становится явным: что происходит на суде Захида Нифталиева
Все тайное становится явным: что происходит на суде Захида Нифталиева
17 октября 2024, 22:52 1765
Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
Кровавый инцидент со стрельбой в Габале: двое погибли
17 октября 2024, 22:43 3119
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
17 октября 2024, 11:19 6604
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 10:07 6353
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
17 октября 2024, 09:20 9432
Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»
Нетаньяху о ликвидации Синвара: «Война не закончена, Израиль ждут большие испытания...»
17 октября 2024, 22:20 1244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться