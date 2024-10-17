Россия запрещает сельхозпродукцию из Казахстана

Также ограничен ввоз выращенных в третьих странах семян подсолнечника для посева.

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ввел ограничения на ввоз в Россию томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.

«Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года Россельхознадзор насчитал 215 вредоносных по меркам стран — членов ЕАЭС организмов в подкарантинной продукции из Казахстана. Это в четыре раза больше, чем было выявлено за тот же период 2023 года. Обо всех таких случаях служба уведомляла казахстанскую сторону и призывала принять меры по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.

В сентябре Россельхознадзор просил казахстанских коллег приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на некоторую подкарантинную продукцию, ввозимую в Россию. Однако, рассказали в ведомстве, выдача сертификатов, как и случаи выявления, продолжилась.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана попросило Россельхознадзор предоставить доказательства нарушений. Также казахстанская сторона заявила, что писем от Россельхознадзора с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни не получала.