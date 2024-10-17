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«Она проигрышна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале войны

00:37 625

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот якобы допустил начало войны в Украине.

Экс-глава Белого дома дал интервью популярному ютуберу Патрику Бет-Дэвиду. Подкаст вышел в четверг, 17 октября. В ходе беседы Трамп заявил, что Зеленский «не должен был допустить начала войны».

Бывший президент США назвал украинского лидера «одним из величайших продавцов, которых я когда-либо видел», и восхитился тем, сколько помощи Украина получила от Соединенных Штатов.

«Кто еще за всю историю получал такие деньги?» - задал Трамп вопрос. «Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помогать ему, потому что я очень сочувствую украинцам. Но он не должен был допустить начала этой войны. Эта война проигрышная», - cчитает Трамп.

Республиканец также раскритиковал президента Джо Байдена за его действия применительно к событиям в Украине, утверждая, что тот «спровоцировал эту войну».

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