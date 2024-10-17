Азербайджанский футбол в глубоком кризисе. Спасет ли его знаменитая бельгийская компания?

Азербайджанский футбол переживает сейчас крайне тяжелые времена. Национальная команда, а также молодежная и юношеские сборные проигрывают матч за матчем. Более того, главная сборная страны, возглавляемая португальским специалистом, чемпионом Европы Фернанду Сантушем, к сожалению, постепенно превращается в посмешище в глазах общественности. Болельщики не ходят на ее игры, издеваясь над национальной командой в соцсетях.

В апреле этого года в АФФА сменилось руководство. Понятно, что за шесть месяцев добиться серьезных изменений нереально, а сегодняшние поражения - это результат деятельности в предыдущие годы. Но что было сделано «обновленной» АФФА за эти полгода, чтобы постараться выправить ситуацию? Сейчас все упирается в новую стратегию азербайджанского футбола, которую по заказу АФФА пишут компании с мировым именем - бельгийская Double Pass и американская McKinsey & Company. Бельгийцы занимаются футбольной составляющей, а американцы оценивают, в какую сумму это выльется. Когда же будет готов «спасительный» документ? «Работа началась в августе, - говорит исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев в эфире телеканала ITV. - Международный опыт показывает, что подготовка стратегии занимает 6-8 месяцев или даже больше. В работе участвуют не только иностранные компании. Мы обратились ко всем членам АФФА и создали условия каждому гражданину Азербайджана выступить с предложением. К нам поступило примерно 300 обращений. Были среди них и достаточно интересные идеи. Но в целом стратегия - это глобальный вопрос. Тут нужно время. Представители зарубежных компаний приезжают в Баку на несколько дней, проводят встречи, знакомятся с ситуацией».

Сможет ли Азербайджан претворить в жизнь написанную стратегию? Сархан Гаджиев считает, что у нас найдутся кадры, способные это сделать. «Одно из самых важных мест в стратегии занимает инфраструктура. Там будет указано, в каких регионах нам нужны стадионы, в каких - академии… Это потребует немалых вложений. Поэтому важно, чтобы все это было прописано в стратегии. У компании Double Pass большой опыт в данной сфере. Достаточно посмотреть на их резюме. Это не простая фирма», - поделился он.