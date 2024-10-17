НАТО назвала ежедневные потери России в Украине

На поле боя в Украине российская армия в сентябре ежедневно теряла в среднем по 1271 человеку убитыми и ранеными.

Deutsche Welle передает, что это самое высокое число с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в мае НАТО приводила в этой связи цифру 1000 убитых и раненых. Чиновник также подчеркнул, что, по прогнозам альянса, подобные потери со стороны России сохранятся до конца 2024 года. Рост российских потерь он связал с тем, что ожесточенные бои теперь идут не только в Харьковской, но и в Курской области, а боевые действия в целом усилились по всей линии фронта.

При этом рекрутирование в России идет прежними темпами: около 30 тысяч человек в месяц, уточнил чиновник, в результате чего российским войскам пока удается восполнять человеческие ресурсы, однако для крупного прорыва им потребовалась бы новая волна мобилизации.

О потерях среди украинских военных в ходе отражения последних российских атак, как и о темпах мобилизации и пополнения рядов ВСУ, представитель НАТО не сообщил, предложив журналистам спросить об этом у украинской стороны, однако указал, что человеческие ресурсы остаются одной из главных проблем для Киева, который стремится обеспечить должную ротацию своих войск.

Россия продолжает незначительное, но стабильное тактическое продвижение на востоке Украины, констатируют в альянсе, и эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. Однако в НАТО убеждены, что войскам РФ мешает очень высокий процент выбывания из строя, недостаточная подготовка кадров и нехватка офицеров. Кроме того, российским войскам не удается достичь крупного прорыва благодаря мощному сопротивлению ВСУ и усилению поставок западных вооружений.