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Прием Грузии в Евросоюз де-факто остановлен

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Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз, обвинив страну в нарушении европейских ценностей, говорится в итоговом заявлении саммита.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Этот курс подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС», - говорится в заявлении.

Саммит заявил о «готовности поддерживать грузинский народ на европейском пути. Брюссель предупредил, что будет «пристально мониторить» предстоящие парламентские выборы в республике, которые должны быть свободными и честными, с присутствием иностранных наблюдателей и при полной поддержке «свободных, независимых и многообразных СМИ».

Для возвращения на путь в ЕС Брюссель потребовал от Грузии провести «демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с принципами европейской интеграции».

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