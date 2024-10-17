Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников

Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L Sidewinder, 4 тыс. ударных беспилотников, 361 разведывательный дрон Songbird и зимнюю экипировку, говорится на сайте Бундестага.

Кроме того, Берлин увеличил число готовящихся к поставке радиолокационных систем TRLM-4D с одной до трех и количество патронов 40-миллиметрового калибра (с 88 тыс. до 130 тыс.).

Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине после США. В частности, Берлин предоставил Киеву танки Leopard, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня HIMARS, 265 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм и прочее.

Управляемая ракета AIM-9L Sidewinder класса «воздух — воздух» имеет дальность 18 км. Ракета может использоваться на истребителях F-16, которые западные страны поставляют Украине.