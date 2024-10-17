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Байден в Берлине

02:03 225

Самолет президента США Джо Байдена с позывным Air Force One приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург поздним вечером в четверг, 17 октября, сообщает Дойче велле.

Нынешний визит главы Белого дома в Германию расценивается как полноценный государственный визит - американский президент впервые после воссоединения ФРГ будет принят в Германии с высшими государственными почестями.

Согласно программе визита, 18 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер примет главу американского государства в своей резиденции - дворце Бельвю. Байден будет торжественно награжден высшей государственной наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Ожидается, что 18 октября Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранним вечером он вылетит обратно в США.

Как сообщил ранее Белый дом, в Берлине также должна пройти встреча в формате «четверки» с участием Джо Байдена, Олафа Шольца, а также президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Главной темой переговоров Байдена в Берлине, скорее всего, станет поддержка Украины в оборонительной войне против России», -  пишет AFP. Кроме того, судя по всему, лидеры обсудят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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