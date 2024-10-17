GL Group – Азербайджанская группа компаний приобретает 25% доли в проекте по разработке природного газа в Турции

GL Group, первая частная группа энергетических компаний в Азербайджане, совершает свой первый международный стратегический шаг, выходя на рынок добычи природного газа в Турции. В результате GL Group приобретает статус международной группы компаний в энергетической сфере, что соответствует ее стратегии становления региональной среднемасштабной энергетической группой компаний.

GL Group приобрела 25% акций канадской компании Gazelle Energy Limited, являющейся 100%-ным владельцем и оператором лицензии блока F17-b4 во Фракийском бассейне (Thrace Basin) на северо-западе Турции. Этот блок в 145 км² представляет собой перспективную площадь по оценке и разработке перспективных залежей газа в плотных породах (tight gas) с обнаруженными запасами в объеме 65 миллиардов кубических футов (2P) и значительным потенциалом дальнейшей разработки. GL Group также будет представлена в Совете директоров Gazelle Energy.

Для раскрытия потенциала на лицензированной площади в этом проекте будут использованы передовые технологии, где опыт руководителей GL Group в разработке подобных месторождений в Северной Америке и России делает ее идеальным партнером для Gazelle Energy. В частности, будут использованы технологии многофазного гидроразрыва пласта и многоступенчатого бурения и завершения скважин. GL Group также примет участие в Операционном комитете блока F17-b4, работая совместно с Gazelle Energy.