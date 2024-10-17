USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции
Новость дня
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции

GL Group назначила двух старших вице-президентов

11:46 301

Сегодня GL Group объявила о назначении двух старших вице-президентов - Гилберта Бюлера, старшего вице-президента по техническим функциям и международным операциям, и Эльмана Сеидова, старшего вице-президента по операциям в Азербайджане. Назначения вступают в силу немедленно.

Господин Бюлер имеет более 40 лет опыта работы во всех аспектах разработки месторождений и управления нефтяными резервуарами. До прихода в GL Group он занимал множество международных руководящих и технических должностей в компаниях BP и Exxon. Среди предыдущих ключевых руководящих должностей - вице-президент по добыче BP в России, генеральный менеджер BP в Иракском Курдистане, вице-президент по разработке резервуаров BP на Ближнем Востоке, директор по разработке зрелых месторождений ТНК-ВР в России, технический менеджер на месторождении Румайла в Ираке и менеджер по разработке резервуаров на месторождении Прудо-Бей на Аляске.  Г-н Бюлер получил степень бакалавра в области нефтяной инженерии в Университете Канзаса, США. Он продолжит работу в качестве члена Консультативного совета GL Group.

Господин Сеидов имеет более 30 лет опыта работы в технических и руководящих должностях. До прихода в GL Group господин Сеидов в течение 18 лет работал в компании BP в Азербайджане и Северном море, занимая различные технические и руководящие должности. В их число входили менеджер по операциям на месторождении Шах-Дениз, менеджер по операциям на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, региональный менеджер по добыче, а также региональный менеджер по подводным работам в Каспийском регионе. На этих должностях господин Сеидов постоянно уделял внимание безопасности, надежности и оптимизации производства.  За значительный вклад в развитие нефтяной промышленности г-н Сеидов был награжден престижной медалью Tərəqqi президентом Ильхамом Алиевым 20 сентября 2024 года. Он обладает степенью бакалавра в области машиностроения по специальности «Оборудование нефтегазовых месторождений» Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

«Непревзойденный международный технический и лидерский опыт г-на Бюлера станет ключом к достижению краткосрочных и долгосрочных целей GL Group как в Азербайджане, так и на международном уровне», - сказал Асиф Зейналов, Главный Исполнительный Директор и Председатель Консультативного Совета группы.

«Эльман Сеидов хорошо известен как руководитель безопасных, надежных и экономически эффективных операций в очень сложных условиях. Его стратегическое и тактическое руководство станет ключевым фактором в достижении краткосрочных и долгосрочных целей GL Group в Азербайджане».

О группе компаний GL Group

GL Group управляет пятью нефтегазовыми месторождениями в Азербайджане, включая «Кюрсанги» и « Гарабаглы» в Сальянском районе и « Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зиря» на Апшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании «Salyan Oil Limited» и «Taghiyev Operating Company», а также компания «GL Technical Services», предоставляющая технические сервисы в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024-ом году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, обладателем высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Более подробную информацию о группе компаний GL Group и ее стратегических инициативах можно найти на сайте www.gl.world. 

Зеленский: «Они боялись мне сказать»
Зеленский: «Они боялись мне сказать»
11:47 228
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 5608
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 2427
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 4646
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема
09:12 5393
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 7175
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными»
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными» обновлено 09:37
09:37 4167
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 6583
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые фото и видео; заявление МЧС
08:42 4224
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17 октября 2024, 17:42 10693
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
03:08 2949

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Они боялись мне сказать»
Зеленский: «Они боялись мне сказать»
11:47 228
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 5608
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 2427
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 4646
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема
09:12 5393
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 7175
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными»
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными» обновлено 09:37
09:37 4167
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 6583
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые фото и видео; заявление МЧС
08:42 4224
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17 октября 2024, 17:42 10693
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
03:08 2949
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться