GL Group назначила двух старших вице-президентов

Сегодня GL Group объявила о назначении двух старших вице-президентов - Гилберта Бюлера, старшего вице-президента по техническим функциям и международным операциям, и Эльмана Сеидова, старшего вице-президента по операциям в Азербайджане. Назначения вступают в силу немедленно.

Господин Бюлер имеет более 40 лет опыта работы во всех аспектах разработки месторождений и управления нефтяными резервуарами. До прихода в GL Group он занимал множество международных руководящих и технических должностей в компаниях BP и Exxon. Среди предыдущих ключевых руководящих должностей - вице-президент по добыче BP в России, генеральный менеджер BP в Иракском Курдистане, вице-президент по разработке резервуаров BP на Ближнем Востоке, директор по разработке зрелых месторождений ТНК-ВР в России, технический менеджер на месторождении Румайла в Ираке и менеджер по разработке резервуаров на месторождении Прудо-Бей на Аляске. Г-н Бюлер получил степень бакалавра в области нефтяной инженерии в Университете Канзаса, США. Он продолжит работу в качестве члена Консультативного совета GL Group.

Господин Сеидов имеет более 30 лет опыта работы в технических и руководящих должностях. До прихода в GL Group господин Сеидов в течение 18 лет работал в компании BP в Азербайджане и Северном море, занимая различные технические и руководящие должности. В их число входили менеджер по операциям на месторождении Шах-Дениз, менеджер по операциям на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, региональный менеджер по добыче, а также региональный менеджер по подводным работам в Каспийском регионе. На этих должностях господин Сеидов постоянно уделял внимание безопасности, надежности и оптимизации производства. За значительный вклад в развитие нефтяной промышленности г-н Сеидов был награжден престижной медалью Tərəqqi президентом Ильхамом Алиевым 20 сентября 2024 года. Он обладает степенью бакалавра в области машиностроения по специальности «Оборудование нефтегазовых месторождений» Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

«Непревзойденный международный технический и лидерский опыт г-на Бюлера станет ключом к достижению краткосрочных и долгосрочных целей GL Group как в Азербайджане, так и на международном уровне», - сказал Асиф Зейналов, Главный Исполнительный Директор и Председатель Консультативного Совета группы.

«Эльман Сеидов хорошо известен как руководитель безопасных, надежных и экономически эффективных операций в очень сложных условиях. Его стратегическое и тактическое руководство станет ключевым фактором в достижении краткосрочных и долгосрочных целей GL Group в Азербайджане».

О группе компаний GL Group

GL Group управляет пятью нефтегазовыми месторождениями в Азербайджане, включая «Кюрсанги» и « Гарабаглы» в Сальянском районе и « Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зиря» на Апшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании «Salyan Oil Limited» и «Taghiyev Operating Company», а также компания «GL Technical Services», предоставляющая технические сервисы в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024-ом году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, обладателем высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Более подробную информацию о группе компаний GL Group и ее стратегических инициативах можно найти на сайте www.gl.world.