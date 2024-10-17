Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара

Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер передает, что смерть Синвара как игрока в секторе Газа представляет самый серьезный стратегический удар по ХАМАС за последнее время. Именно Синвар управлял политическим и военным крылом ХАМАС, именно в его руках находились все рычаги влияния. ХАМАС будет трудно быстро восстановиться после серии нанесенных группировке ударов и найти Синвару подходящую замену, заявляет корреспондент BBC.

Как уже сообщалось, во время операции армии Израиля на юге сектора Газа 16 октября был убит лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к гражданам заявил, что смерть Синвара не означает окончания войны в секторе Газа, так как борьба за освобождение заложников и уничтожение ХАМАС продолжается.

Как пишет Гарднер, решение ХАМАС назначить лидером Синвара было шагом, призванным продемонстрировать Израилю непоколебимость и решимость продолжать борьбу. Однако после этого израильтяне начали убивать лидеров ХАМАС одного за другим (так же как и руководителей ливанской группировки «Хезболла»), погибло множество ее боевиков, а склады с оружием взорваны.

Теперь группировке предстоит решить, пришло ли время заключить с Израилем некую сделку и тем самым положить конец военной операции, которая за год разрушила Газу. Или же ХАМАС, напротив, может решить продолжать вооруженную борьбу, надеясь «переупрямить» Израиль, несмотря на ужасающее число смертей среди мирного палестинского населения, которое принес этот конфликт.

Недавно глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе было «готово на 90%». Убийство Синвара может наконец предоставить возможность довести эту сделку до конца и вернуть израильских заложников. Но оно также может достичь и противоположного эффекта: разозлить членов ХАМАС и заставить их отвергнуть любые компромиссы, пишет Фрэнк Гарднер.

По мнению обозревателя британской газеты Guardian Джейсона Берка, командование силами ХАМАС в Газе, вероятно, перейдет к младшему брату Синвара, 40-летнему Мохаммеду. Тот, скорее всего, продолжит стратегию не слишком активной партизанской войны против Израиля при сохранении попыток удерживать над Газой некоторый административный контроль. Он также будет пытаться и дальше использовать для давления на Израиль международное возмущение в связи с жертвами среди гражданского населения.

Однако на более общем уровне ХАМАС погрузится в хаос, считает Берк: теперь ему предстоит найти нового лидера, и сделать это будет непросто, поскольку Мохаммеду будет трудно объединить и сплотить организацию.

Корреспондент BBC в Израиле Люси Уильямсон пишет, что Синвар был тем человеком, который больше года мешал Нетаньяху выполнить обещания, данные премьером после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Его смерть может открыть для израильского лидера путь к тому, чтобы объявить победу, и даже формально закончить войну в Газе.

Но Израилю станет труднее планировать свои действия на будущее: будет еще сложнее найти и вернуть домой более 100 заложников, предположительно, все еще остающихся в Газе.

Контроль ХАМАС над ситуацией в Газе уже был значительно ослаблен, но теперь он может быть еще больше подорван тем, что группировка обезглавлена и передача власти будет происходить в условиях хаоса. Данные о том, что Синвар был убит, когда он пытался скрыться в одном из зданий средь бела дня, противоречат оценкам Израиля о том, что лидер ХАМАС скрывался в глубоких тоннелях под Газой, и для защиты его окружали израильские заложники. Это вызывает новые вопросы о том, сколько из заложников все еще живы и в насколько трудной ситуации находился сам Синвар.

Для ХАМАС выживание равносильно в этой войне победе. Но для лидеров Израиля значительной составляющей победы является смерть Синвара, заключает корреспондент BBC.