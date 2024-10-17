Байер вместо Трампа замучил Камалу

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис впервые за всю кампанию оказалась на враждебной медийной площадке. Она дала получасовое интервью ведущему Fox News Брету Байеру, абсолютно прореспубликанскому журналисту и стороннику Дональда Трампа. Байер с самого начала атаковал Харрис резкими вопросами, которые он словно извлек из высказываний Трампа. Камала выдержала этот натиск, и в какой-то момент интервьюер даже извинился перед ней за то, что превысил предельно допустимый тон общения. Для Камалы Харрис это интервью было исключительно важно в попытках донести до республиканцев свою программу и свои аргументы без фильтров телеканала Fox. Удалось ли ей это? Она сказала, что ее политика будет отличаться от курса непопулярного в стране Джо Байдена, но не предоставила каких-либо деталей в подтверждение этого. Ее основной посыл заключался в том, что она представляет иное, более молодое поколение политиков и к тому же провела всю жизнь не в Вашингтоне с его традициями, а в Калифорнии. Сам Байден весьма доброжелательно отреагировал на это заявление. «Я также проводил свою политику, которая не во всем совпадала с линией Барака Обамы», - сказал он.

Почти половина интервью с Харрис была посвящена иммиграционной политике, которая стала главной темой кампании Трампа. Байер зачитал список американцев, убитых нелегальными мигрантами. Харрис после каждой произнесенной фамилии говорила: «Мои соболезнования». Она признала, что да, ситуация на южной границе США остается крайне тяжелой, но напомнила, что именно Трамп в прошлом году торпедировал двухпартийный законопроект в Конгрессе, который, в частности, предполагал финансирование работы 1500 новых агентов миграционной службы. Тогда у многих экспертов возникло ощущение, что Дональд Трамп намеренно не допускал прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, чтобы потом, перед выборами обвинить во всем демократов. Харрис, конечно, не могла пройти мимо последних заявлений Трампа о том, что он в случае победы будет использовать силу и даже обратится к военным, чтобы расправиться со своими оппонентами. «Дональд Трамп представляет собой прямую угрозу демократии в Америке», - сказала Камала. Такие слова еще ни разу не звучали в эфире Fox. В конечном итоге и сам Байер вынужден был признать, что Харрис была «энергетически заряжена» и выглядела «как боец». Своим интервью, которое было оценено многими экспертами как довольно рискованное, Камала Харрис обращалась прежде всего к тем республиканцам, которые не хотят поддерживать Трампа.