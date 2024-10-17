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Байер вместо Трампа замучил Камалу

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
03:11 581

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис впервые за всю кампанию оказалась на враждебной медийной площадке. Она дала получасовое интервью ведущему Fox News Брету Байеру, абсолютно прореспубликанскому журналисту и стороннику Дональда Трампа.

Байер с самого начала атаковал Харрис резкими вопросами, которые он словно извлек из высказываний Трампа. Камала выдержала этот натиск, и в какой-то момент интервьюер даже извинился перед ней за то, что превысил предельно допустимый тон общения.

Для Камалы Харрис это интервью было исключительно важно в попытках донести до республиканцев свою программу и свои аргументы без фильтров телеканала Fox. Удалось ли ей это? Она сказала, что ее политика будет отличаться от курса непопулярного в стране Джо Байдена, но не предоставила каких-либо деталей в подтверждение этого. Ее основной посыл заключался в том, что она представляет иное, более молодое поколение политиков и к тому же провела всю жизнь не в Вашингтоне с его традициями, а в Калифорнии. Сам Байден весьма доброжелательно отреагировал на это заявление. «Я также проводил свою политику, которая не во всем совпадала с линией Барака Обамы», - сказал он.

Харрис вступила в схватку с прореспубликанским кандидатом

Почти половина интервью с Харрис была посвящена иммиграционной политике, которая стала главной темой кампании Трампа. Байер зачитал список американцев, убитых нелегальными мигрантами. Харрис после каждой произнесенной фамилии говорила: «Мои соболезнования». Она признала, что да, ситуация на южной границе США остается крайне тяжелой, но напомнила, что именно Трамп в прошлом году торпедировал двухпартийный законопроект в Конгрессе, который, в частности, предполагал финансирование работы 1500 новых агентов миграционной службы. Тогда у многих экспертов возникло ощущение, что Дональд Трамп намеренно не допускал прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, чтобы потом, перед выборами обвинить во всем демократов.

Харрис, конечно, не могла пройти мимо последних заявлений Трампа о том, что он в случае победы будет использовать силу и даже обратится к военным, чтобы расправиться со своими оппонентами. «Дональд Трамп представляет собой прямую угрозу демократии в Америке», - сказала Камала. Такие слова еще ни разу не звучали в эфире Fox. В конечном итоге и сам Байер вынужден был признать, что Харрис была «энергетически заряжена» и выглядела «как боец».

Своим интервью, которое было оценено многими экспертами как довольно рискованное, Камала Харрис обращалась прежде всего к тем республиканцам, которые не хотят поддерживать Трампа.

Харрис пошла к республиканцам. Один из них - тот самый Кинзингер

Буквально за несколько часов до этого она встретилась в Пенсильвании со 100 такими республиканцами, которые поддержали ее кандидатуру - бывшими губернаторами, вице-губернаторами различных штатов и конгрессменами. Она напомнила, что в 2020 году Трамп не только не признал победу Байдена, но и грозился прекратить действие конституции. Харрис сказала, что человек, который выступает с такими угрозами, не имеет право занимать кресло президента. «У тех, кто согласен со мной, независимо от своей партийной принадлежности есть место в этой кампании, - сказала Камала Харрис. -В этой коалиции есть место для всех, кто хочет перевернуть страницу хаоса и нестабильности Дональда Трампа».

Судя по реакции присутствующих, они поддержали эти слова. Бывший член Палаты представителей республиканец Адам Кинзингер, который был членом комитета, расследовавшего причастность Трампа в атаке на Капитолий 6 января 2021 года, сказал о бывшем президенте: «Это плаксивый, слабый, маленький человек, который напуган до смерти». Убийственная характеристика, согласитесь.

Заручиться поддержкой умеренных республиканцев-антитрампистов - одно из важнейших направлений предвыборной агитации Харрис. Другое - получить поддержку женщин. По опубликованному вчера опросу Marist poll у Харрис на 16 пунктов больше поддержки у избирательниц, чем у Трампа. Трамп лидирует среди мужчин, но там его превосходство на 6 пунктов.

Анализируя интервью Камалы Харрис Fox News, издание Politico пишет, что в «этой день Камала победила». Отныне Politico будет каждый из оставшихся 20 дней сообщать, за кем, по его мнению, осталась победа.

Главное, конечно, чтобы Камала Харрис победила в день 5 ноября.

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