Шольц не меняется: Это война России и Украины, и никакого Taurus

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе», - сказал Шольц, напомнив, что ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. «Так и останется», - отметил он.

«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», - сказал канцлер.

«Я сделал четкие заявления о Taurus, в которых ничего нельзя изменить. Я не думаю, что это правильная поставка - и это останется таковым», - резюмировал он.

ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.