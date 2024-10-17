Шольц не меняется: Это война России и Украины, и никакого Taurus
ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе», - сказал Шольц, напомнив, что ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. «Так и останется», - отметил он.
«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», - сказал канцлер.
«Я сделал четкие заявления о Taurus, в которых ничего нельзя изменить. Я не думаю, что это правильная поставка - и это останется таковым», - резюмировал он.
ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.