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Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции
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Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции

«Хезболла» начинает новый этап войны с Израилем

03:34 319

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила, что начинает новый этап войны против Израиля.

«Основываясь на директивах командования, оперативный штаб «Исламского сопротивления» объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния с израильским врагом», - говорится в заявлении.

Новая фаза противостояния будет «раскрыта в ходе развития событий в ближайшие дни».

В заявлении указывается, что «Исламское сопротивление» продолжает наносить армии Израиля потери в личном составе и технике вдоль линии фронта на юге Ливана. «Согласно наблюдениям бойцов «Исламского сопротивления», потери противника достигли приблизительно 55 погибших и более 500 раненых среди израильских офицеров и солдат, в дополнение к уничтожению 20 танков «Меркава», четырех военных бульдозеров, бронетранспортера и бронетранспортерной машины для перевозки войск, а также к уничтожению двух беспилотных летательных аппаратов «Гермес-450», - утверждается в заявлении «Хезболлы».

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