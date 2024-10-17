Масштабная воздушная тревога по всей Украине: налет беспилотников

В ночь на пятницу в большинстве регионов Украины, за исключением самых западных, объявлена воздушная тревога из-за очередного налета российских ударных беспилотников.

Тревога действует в том числе в Киеве и Киевской области.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал о работе средств противовоздушной обороны и призывал местных жителей находиться в укрытиях. «В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — написал он в телеграме.