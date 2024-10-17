Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме по улице Исага Джафарова в Гяндже.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, на место происшествия оперативно были направлены силы Гянджинского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны.