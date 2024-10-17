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Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые

фото и видео; заявление МЧС
08:42 4225

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме по улице Исага Джафарова в Гяндже.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, на место происшествия оперативно были направлены силы Гянджинского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны.

Было установлено, что в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома, произошел взрыв, который привел к разрушениям. Во время спасательной операции из-под обломков были спасены четыре человека, их передали врачам скорой медицинской помощи. В результате взрыва погибли два человека.

Соответствующие органы проводят расследование произошедшего.

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