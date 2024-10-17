Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг

В 2008 году у Яхьи Синвара, в то время заключенного израильской тюрьмы Эшель, развилась опухоль мозга. Израильский хирург тогда прооперировал его голову и спас ему жизнь. Накануне Израиль объявил, что один из его снайперов поступил ровно наоборот. На фотографиях тела лидера организации ХАМАС, наполовину утопленного в руинах и пыли в Рафахе, видна обширная рана на голове…

В разное время разные журналисты сообщали о его меняющихся взглядах. Он часто метался: между прагматизмом и готовностью к временному перемирию с Израилем, признавая, что у ХАМАС нет способа его уничтожить – и непримиримой воинственностью, фанатичной готовностью воевать с Израилем даже за счет собственной гибели. И последнее в конце концов стало для него доминирующим. Это видели и понимали все – от его соратников по ХАМАС до его иранских кураторов. Что обернулось жуткой трагедией для жителей Газы, поскольку их лидером был человек, ни на секунду не чувствовавший необходимости закончить их страдания, поскольку искренне верил в то, что насильственная смерть тысяч палестинцев, не важно – от голода ли, от отсутствия ли медицинской помощи или от израильских бомб и снарядов, не только предопределена, но и благородна. Три года назад в своем публичном выступлении он говорил: «Самый лучший подарок, который мне может сделать враг, — это убить меня. Мне сегодня 59 лет, и я предпочитаю умереть от M-16 или от ракеты, чем от короны или инсульта. Лучше стать шехидом, чем оставить после себя вонючий труп».

Стал бы такой человек вести конструктивные переговоры с Израилем? Конечно же, нет, и любые спекуляции на эту тему, которые, кстати, уже появились в ближневосточных медиа и социальных сетях, совершенно бессмысленны. И это та ситуация, когда его ликвидация вполне оправдана, поскольку он был порождением войны, война была смыслом его жизни и ей он готов был принести в жертву тысячи палестинцев и их детей. Его ликвидация, вне всякого сомнения, - серьезнейший удар по ХАМАС. И не только потому, что Синвар, будучи человеком крайне авторитарным и паталогически недоверчивым, завязал на себя, а теперь и унес с собой все – от финансирования отрядов ХАМАС в Газе до цепочек поставок оружия и агентуры. Но еще и потому, что теперь сторонники какого-никакого, но диалога с Израилем могут вздохнуть поспокойнее. Ведь в глазах Синвара все они поголовно были «национал-предателями» и в любой момент могли ожидать, что к ним заявятся молодчики из его личной службы безопасности, и, невзирая на лица и прежние заслуги, начнут выбивать показания о том, когда их завербовали израильские спецслужбы, а потом ликвидируют. Даже те члены политбюро ХАМАС, которые сидели в Катаре, не были гарантированы от такого «внутреннего расследования». А когда Синвар стал во главе политбюро, то уж и подавно. Есть надежда, что теперь о сделке с Израилем здравые голоса в руководстве ХАМАС смогут говорить без опасений потерять голову.