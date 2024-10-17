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Варданяну продлили срок ареста

Отдел информации
10:05 2430

Сабаильский районный суд Баку продлил срок ареста бывшего «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна, расследование по делу которого продолжается в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, в рамках уголовного дела установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Армении Рубен Варданян (1968 г.р.) совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее ряд международных организаций и зарубежных СМИ выступили с обширными расследованиями, разоблачающими различные незаконные действия Рубена Варданяна, который отказался от российского гражданства и стал так называемым «государственным министром» «Нагорно-Карабахской Республики». Эти расследования включали схемы отмывания денег в различных странах и другие преступления.

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