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Rixos Tersane Istanbul – Жемчужина Золотого Рога

ФОТО; ВИДЕО
10:17 1019

Rixos Tersane Istanbul, крупнейший инвестиционный проект Турции расположенный в Tersane Istanbul, готов принять своих гостей.

Rixos Tersane Istanbul, флагманский отель группы Rixos, которая занимает ведущие позиции в туристическом секторе благодаря почти четвертьвековому опыту и безупречному подходу к обслуживанию, был торжественно открыт при участии президента Реджеп Тайип Эрдогана.

Председатель совета директоров Rixos Hotels Феттах Таминче отметил, что возрождение 600-летнего Tersane Istanbul, отражающего культурное и промышленное наследие Стамбула, стало возможным благодаря видению президента Эрдогана и усилиям Министерства транспорта и инфраструктуры. Проект внесет значительный вклад в экономику и создание рабочих мест, а также поможет сохранить культурное наследие для будущих поколений и новую перспективу в урбанистическом гостеприимстве.

Флагманский проект сети отелей Rixos: Rixos Tersane Istanbul

Rixos Tersane Istanbul, с номерным фондом 432 номера, благодаря уникальному интерьеру, сочетающему историю, культуру и искусство, ресторанам, предлагающим изысканные гастрономические впечатления, спортивным мероприятиям, а также инфинити-бассейну с уникальным видом на Золотой Рог, обеспечит незабываемый отдых в самом сердце города.

Архитектура отеля идеально гармонирует с историческим обликом региона, а близость к центру города и виды на исторический полуостров делают проект объектом притяжения туризма.

Золотой Рог с древних времен был символом изобилия и процветания, и служил гаванью, благодаря которой Стамбул стал ключевым торговым центром Средиземноморья и Ближнего Востока. Вдохновляясь расположением, в Rixos Tersane Istanbul создана специальная художественная коллекцию на тему культурной устойчивости. Эта коллекция будет включать современные произведения искусства как местных, так и международных художников. 

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