Орбан встревожен

План победы президента Украины Владимира Зеленского «не сможет привести к победе», Венгрия «в этом участвовать не будет», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы не поддерживаем это, потому что это не план по победе Венгрии. Мы не участвовали в войне и не собираемся в ней участвовать. С таким планом нельзя победить», - сказал он.

«Это хорошая идея - вести переговоры, когда ты силен, но мы слабы, - добавил Орбан. - Хорошая идея в том, чтобы не воевать, заключить перемирие и закончить войну. У всех есть военная стратегия, а у нас есть стратегия мира».

Комментируя слухи о планах Украины создать ядерное оружие, Орбан заявил, что «западные спецслужбы пытаются прояснить этот вопрос».