USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции
Новость дня
Израиль убил Синвара. ЦАХАЛ подтверждает. Подробности операции

Орбан встревожен

10:45 1289

План победы президента Украины Владимира Зеленского «не сможет привести к победе», Венгрия «в этом участвовать не будет», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы не поддерживаем это, потому что это не план по победе Венгрии. Мы не участвовали в войне и не собираемся в ней участвовать. С таким планом нельзя победить», - сказал он.

«Это хорошая идея - вести переговоры, когда ты силен, но мы слабы, - добавил Орбан. - Хорошая идея в том, чтобы не воевать, заключить перемирие и закончить войну. У всех есть военная стратегия, а у нас есть стратегия мира».

Комментируя слухи о планах Украины создать ядерное оружие, Орбан заявил, что «западные спецслужбы пытаются прояснить этот вопрос».

Зеленский: «Они боялись мне сказать»
Зеленский: «Они боялись мне сказать»
11:47 256
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 5612
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 2438
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 4649
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема
09:12 5410
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 7180
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными»
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными» обновлено 09:37
09:37 4173
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 6585
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые фото и видео; заявление МЧС
08:42 4230
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17 октября 2024, 17:42 10696
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
03:08 2951

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Они боялись мне сказать»
Зеленский: «Они боялись мне сказать»
11:47 256
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 5612
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 2438
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 4649
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема
09:12 5410
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 7180
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными»
У ХАМАС новый глава. А переговоры с Израилем станут «все более трудными» обновлено 09:37
09:37 4173
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 6585
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые
Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибшие и раненые фото и видео; заявление МЧС
08:42 4230
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17 октября 2024, 17:42 10696
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
Что станет с ХАМАС после смерти Яхьи Синвара
03:08 2951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться