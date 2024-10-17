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SAF 2024: Как молодежь вносит свой вклад в разработку инновационных решений

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24-25 октября в Баку стартует IV STEAM Azerbaijan Festival– SAF 2024. Как отметил руководитель проекта STEAM в Азербайджане, Играр Назаров - это будет четвертый грандиозный фестиваль в мире инноваций, который пройдет в Баку. На данный момент, проходят последние подготовительные работы к началу фестиваля.

Как ведется подготовка к самому грандиозному фестивалю в мире инноваций SAF 2024

К примеру, 28 сентября состоялась встреча с 292 студентами-волонтерами, которые будут принимать участие в рамках фестиваля. Для них были организованны тренинги. Также в рамках подготовки к SAF 2024 в региональных STEAM Центрах и в Инновационном центре STEAM были организованы отборочные туры, созданы тестовые площадки соревнований для некоторых категорий. Помимо этого, были организованы тренинги со специалистами зарубежных стран, в результате чего произошел обмен опытом и знаниями в различных категориях SAF (VEX, FLL, H2 Grand Prix PRO).

В рамках подготовки к фестивалю также проводятся такие мероприятия, как представление зрителям общей информации о «Зеленом SAF 2024», проведение различных образовательных мероприятий по всей стране, привлечение волонтеров и проведение инфотуров. В связи с проведением в Азербайджане СОР29 и объявлением «Года солидарности во имя зеленого мира», акцент SAF 2024 был сделан на защиту окружающей среды и зеленую энергетику, а именно, на поощрение усилий молодежи по разработке инновационных решений и проектов по эффективному использованию водных ресурсов и альтернативных источников энергии применяя подходы на основе STEAM.

По словам И. Назарова, основная цель фестиваля — продвигать образование на основе STEAM, развивать среди учеников и студентов навыки XXI века, выявлять и объединять творческих, разбирающихся в цифровых технологиях молодых людей, а также изучать международный опыт в области инноваций и цифровизации. SAF 2024 пройдет в формате соревнования по 9 номинациям: «Наш спутник», «Зеленое кодирование», «Дизайн дронов», «Инженеры будущего», «Машины на водороде», «Кинематография», «Зеленые инициативы», «Борьба роботов».

Интерес к STEAM Azerbaijan Festival растет: в этом году прибывают участники из новых зарубежных стран

Как отметил И.Назаров, в международном фестивале в этом году примут участие 223 команды с Баку и Апшеронского района, 348 команд из провинций и 54 зарубежных команд. Помимо, таких зарубежных стран, как Норвегия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Нидерланды, Турция, Болгария, Словакия и Чехия, которые принимали участие в SAF и в прошлом году, в этом году в нем впервые примут участие Германия, США, Пакистан, Кыргызстан, Грузия и Беларусь. На фестиваль были приглашены жюри из Англии, Марокко, Бразилии, США, Канады, Словакии, Дании, Чехии и Турции.

Как подчеркнул руководитель проекта, STEAM Azerbaijan Festival - это уникальная возможность для участников всех возрастных категорий не только на уровне общего образования, но и на уровне высшего образования проверить свои знания и отточить свои навыки, конкурируя со своими сверстниками из других стран. Ведь, именно здоровая конкуренция, в условиях интересной соревновательной атмосферы в рамках подобных международных конкурсов вдохновляет учеников к развитию и самосовершенствованию, позволяя познакомиться с опытом других стран, а также создает новую базу талантливых учащихся и преподавателей, которые в будущем будут способствовать развитию науки и инноваций в нашей стране.

Цель SAF 2024 привлечь больше внимания к глобальным экологическим проблемам

Эти вышеупомянутые моменты делают SAF еще более привлекательным. Поскольку тема фестиваля — «Солидарность за зеленый мир», в этом году ему дали название «Зеленый SAF 2024». Мы ожидаем от Green SAF 2024 привлечения большего внимания к глобальным экологическим проблемам и их решениям. Именно по этой причине одна из номинаций, определенных фестивалем, называется «Зеленые инициативы». Основная цель категории — представить различные решения нынешних экологических проблем.

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