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Приедет ли Путин в Баку?

11:00 1886

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях, комментируя возможный приезд президента России Владимира Путина на СOP29 в Баку, заявил, что «решение по этому поводу пока не принято, но Россия обязательно будет представлена (на том или ином уровне)».

«Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос haqqin.az о возможном участии Владимира Путина в Cаммите лидеров СOP29, который состоится 12 ноября в Баку, помощник президента Азербайджана Анар Алекперов сказал, что на сегодняшний день не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Вместе с тем в беседе с haqqin.az Алекперов заявил, что в саммите ожидается участие 47 глав государств и правительств. 

Отвечая на вопрос, ожидается ли прибытие и участие европейских лидеров в саммите, помощник президента Азербайджана заявил, что многие лидеры европейских государств подтвердили свое участие в мероприятии.

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