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Северокорейские чудо-богатыри спасут Украину от нацизма

11:21 762

Около 11 тыс. северокорейских солдат будут готовы воевать в Украине, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Буданов в комментариях The War заявил, что они будут готовы к 1 ноября. По словам руководителя военной разведки, северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда направят остальные северокорейские отряды, пока неясно, добавил Буданов.

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