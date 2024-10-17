Зеленский: «Они боялись мне сказать»

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что западные чиновники, которые продвигают соглашение, предполагающее обмен оккупированные Россией территорий на членство в НАТО, не консультировались с ним. По его мнению, они боятся говорить об этом открыто, пишет Financial Times.

«Люди никогда этого [нам] не говорили. Люди боятся говорить [мне]», - заявил Зеленский.

Он призвал этих чиновников «выложить это на стол, открыто": "Не через какую-то третью сторону. Говорите с нами».

Полномасштабная война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин окажется в изоляции, и другие партнеры его будут подталкивать к дипломатии.

Приглашение Украины в НАТО укрепляет украинские дипломатические пути к окончанию войны, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения (в НАТО) ...Эта война закончится, когда Путин окажется в изоляции и будет подталкиваться другими партнерами к дипломатии», - заявил он.

По словам украинского лидера, приглашение Украины в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат.

«Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать».