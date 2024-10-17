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Товарищ Ким полностью порвал с Южной Кореей

12:12 1077

Подрыв дорог, которые вели из КНДР в Республику Корея, символизирует не только физическое прекращение сухопутного сообщения, но и отказ от идеи объединения Корейского полуострова и концепции соотечественников в отношении южнокорейцев. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт: Республика Корея - чужая страна и абсолютно враждебное государство», - передает ЦТАК слова председателя государственных дел, который посетил командование Второго корпуса Корейской народной армии 17 октября.

Ким Чен Ын напомнил, что два дня назад его страна полностью разрушила автомобильные и железные дороги, ведущие в Республику Корея, прервав сообщение по ним. «Это означает не только физическую блокировку [каналов коммуникации], но и разрыв дурной связи с Сеулом, продолжавшейся из века в век, отказ от бесполезного сознания соплеменников и нереальной идеи об объединении.

[Ким Чен Ын сказал, что] это также означает последний приговор, что наши физические силы могут быть беспрепятственно использованы без дополнительных условий в случае нарушения нашего суверенитета со стороны враждебного государства Республики Корея», - добавляет ЦТАК. По сообщению агентства, при этом председатель государственных дел указал, что в таком случае ответные меры будут применяться не против «соотечественников, а против враждебного государства».

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