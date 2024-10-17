Польша скептически отнеслась к плану Зеленского
Среди союзников нет согласия по поводу плана победы Зеленского, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер Польши считает, что главный пункт плана один - приглашение в НАТО.
«Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового — вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии. На самом деле этот план содержит лишь один главный тезис - перспективу членства в НАТО», - заявил Туск.