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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Польша скептически отнеслась к плану Зеленского

12:19 930

Среди союзников нет согласия по поводу плана победы Зеленского, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер Польши считает, что главный пункт плана один - приглашение в НАТО.

«Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового — вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии. На самом деле этот план содержит лишь один главный тезис - перспективу членства в НАТО», - заявил Туск.

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