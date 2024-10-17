Эрдоган встретится с Байрамовым, Мирзояном и Лавровым за закрытыми дверями

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами МИД Азербайджана, Армении, России и Ирана должна состояться в пятницу в 17:00 по бакинскому времени, в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле. Она будет закрытой для СМИ, сообщили российским СМИ в канцелярии турецкого лидера.

В пятницу в Стамбуле состоится встреча глав МИД государств - участников региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу.