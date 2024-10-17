Джейхун Байрамов призвал начать все с чистого листа

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с речью на заседании регионального консультативного формата «3+3», состоявшемся в Стамбуле.

Министр рассказал о видении Азербайджана по преобразованию общих вызовов в возможности сотрудничества в различных областях, включая безопасность, экономику, торговлю, энергетику, транспорт, связь, окружающую среду.

Для достижения устойчивого и необратимого мира в регионе в столь критический момент постконфликтного периода была подчеркнута важность устранения Арменией пережитков нарративов и структур прежнего конфликта путем внесения необходимых конституционных изменений.