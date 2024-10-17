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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Джейхун Байрамов призвал начать все с чистого листа

фото; обновлено 14:23
14:23 1655

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с речью на заседании регионального консультативного формата «3+3», состоявшемся в Стамбуле.

Министр рассказал о видении Азербайджана по преобразованию общих вызовов в возможности сотрудничества в различных областях, включая безопасность, экономику, торговлю, энергетику, транспорт, связь, окружающую среду.

Для достижения устойчивого и необратимого мира в регионе в столь критический момент постконфликтного периода была подчеркнута важность устранения Арменией пережитков нарративов и структур прежнего конфликта путем внесения необходимых конституционных изменений.

*** 12:29

В Стамбуле проходит заседание министров иностранных дел региональной платформы «3+3».

Азербайджан представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Во встрече также участвуют главы МИД Армении, Ирана, России и Турции.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран региона примут совместное заявление по итогам встречи и проведут двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Платформа регионального сотрудничества «3+3» создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.

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