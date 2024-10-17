Джейхун Байрамов призвал начать все с чистого листа
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с речью на заседании регионального консультативного формата «3+3», состоявшемся в Стамбуле.
Министр рассказал о видении Азербайджана по преобразованию общих вызовов в возможности сотрудничества в различных областях, включая безопасность, экономику, торговлю, энергетику, транспорт, связь, окружающую среду.
Для достижения устойчивого и необратимого мира в регионе в столь критический момент постконфликтного периода была подчеркнута важность устранения Арменией пережитков нарративов и структур прежнего конфликта путем внесения необходимых конституционных изменений.
*** 12:29
В Стамбуле проходит заседание министров иностранных дел региональной платформы «3+3».
Азербайджан представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Во встрече также участвуют главы МИД Армении, Ирана, России и Турции.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран региона примут совместное заявление по итогам встречи и проведут двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Платформа регионального сотрудничества «3+3» создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.