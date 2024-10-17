Анар Алекперов опасается провокаций

Вместе с тем помощник президента отметил, что на полях форума будет полностью обеспечена свобода выражения и собраний.

Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов опасается киберпровокаций в период работы COP 29 в Баку. По его словам, в настоящее время предпринимаются превентивные меры для подавления таких попыток. Об этом сообщает haqqin.az.

Анар Алекперов сказал, что на сегодняшний день уже известно об участии в конференции планетарного масштаба 26 тысяч делегатов из около 100 стран мира (число участников конференции может возрасти - ред.). На мероприятии аккредитованы около 2 500 журналистов со всего мира.

И за весьма короткий промежуток времени, почти за 9 месяцев, организационному комитету и операционной компании удалось своими силами завершить подготовку к всемирному форуму. Правительство Азербайджана, рассмотрев предложения, выдвинутые иностранными операционными компаниями, в частности, из Великобритании и Германии, и расценив их как необоснованно дорогие, приняло решение реализовать программу проведения собственными силами и ресурсами.

В настоящее время в структурах Национальной операционной компании работают свыше 3 тысяч сотрудников.

Коснувшись вопроса транспарентности, А.Алекперов заявил, что общественности будет в полной мере представлена информация о бюджете и данные о расходах.

Помощник президента утверждает, что городская инфраструктура, отели и специально подготовленные апартаменты полностью готовы встретить десятки тысяч гостей и туристов. Алекперов коснулся и ценовой политики, подчеркнув, что правительство не может диктовать и вмешиваться в деятельность частного сектора.