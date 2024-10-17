Bakcell присоединился к Глобальному договору ООН

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.

Клаус Мюллер отметил, что, присоединившись к этой инициативе, компания демонстрирует свою приверженность принципам устойчивого развития и социальной ответственности: "Деятельность в соответствии с Целями устойчивого развития ООН является основой нашей стратегии. Применяя 10 принципов Глобального договора, мы будем совершенствовать нашу работу в экологической, социальной и корпоративной сферах управления."

Самир Мамедов подчеркнул: "Присоединяясь к Глобальному договору ООН, Bakcell вновь подтверждает свою приверженность внесению вклада в устойчивое будущее. Это публичное обещание построить лучшее будущее для всех — обязательство перед партнерами, акционерами, поставщиками, сотрудниками, клиентами и будущими поколениями. Bakcell известен как компания, которая выполняет свои обещания. Технологии являются важнейшим фактором устойчивого развития, и, будучи новатором, Bakcell будет играть значительную роль в обеспечении доступа к технологиям для улучшения качества жизни как для отдельных людей, так и для общества и отраслей."

Отметим, что Bakcell вносит вклад в развитие экономики Азербайджана и достижение целей устойчивого развития страны, реализуя инновационные проекты по всей территории страны, включая освобожденные регионы. Шаги компании по охране окружающей среды направлены на снижение потребления энергии и воздействия электронных отходов на окружающую среду, а также на более широкое использование возобновляемых источников энергии. Так, внедрение технологии eSIM позволяет сократить пластиковые отходы, а также реализуются пилотные проекты по созданию станций, работающих на возобновляемой энергии. В дополнение к этому компания продвигает гибридный режим работы через программу FLEXcellence, что помогает сотрудникам снижать потери энергии и времени, а также поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Глобальный договор ООН является крупнейшей международной инициативой в области устойчивого развития и социальной ответственности. В настоящее время в нем участвуют более 20 тысяч организаций из более чем 160 стран мира. Основной целью участников инициативы является приведение своей стратегии и деятельности в соответствие с международно признанными принципами в области прав человека, трудовых прав и охраны окружающей среды, а также с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

О компании Bakcell

Bakcell — первый и крупнейший частный телекоммуникационный оператор Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем 3 миллионам абонентов. Внедряя инновации и решения на основе искусственного интеллекта, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны.

Компания Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, которая ведет деятельность в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в различных странах мира.