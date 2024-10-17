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Ликвидация Синвара не конец ХАМАС. У Израиля еще много проблем

12:50 1079

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не отразится на ситуации на Ближнем Востоке и не приведет к урегулированию конфликта в секторе Газа, говорится в публикации CNN.

Согласно ее версии, смерть Синвара «никак не изменит трагическую реальность» в регионе. Как отмечается, гибель лидеров редко отражается на исходе конфликтов.

При этом телекомпания указывает, что после смерти Синвара Вашингтон возобновил «до сих пор безуспешные попытки» положить конец войне в Газе. США долгое время рассматривали лидера ХАМАС как серьезное препятствие на пути к прекращению огня в палестинском анклаве. Однако CNN со ссылкой на американские источники передает, что у руководства Израиля также была «заинтересованность в продлении войны».

А газета The Washington Post со ссылкой на оценки аналитиков пишет, что ликвидация Яхьи Синвара не станет «предвестником гибели» группировки. По их мнению, движение смогло выстоять после гибели многих своих руководителей на протяжении десятилетий, «его стойкость свидетельствует о высокой степени гнева и разочарования палестинцев израильской оккупацией и постоянными провалами мирных переговоров, поддерживаемых США». Хотя ликвидация израильскими военными лидера ХАМАС нанесла группировке «тяжелый и болезненный удар», она не решила проблемы безопасности Израиля стратегического характера: не стала шагом к освобождению 101 израильского заложника и не приведет к уничтожению палестинского сопротивления, отмечает газета.

Газета также пишет, что убийство Синвара израильскими военными означает восстановление Израилем военного господства на Ближнем Востоке, однако не победу над радикальным палестинским движением. По ее оценкам, гибель Синвара «символизирует возобновление военного господства Израиля на Ближнем Востоке», однако любые заявления о победе еврейского государства над ХАМАС преждевременны. Отмечается, что до убийства Синвара Израиль уже ликвидировал трех лидеров ХАМАС, однако так и не смог уничтожить движение. Несмотря на военный успех в палестинском анклаве, у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по-прежнему «нет четкого плана по урегулированию и стабилизации» ситуации в Газе, там по-прежнему царит хаос, указывает издание.

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