Глава ООН не приветствовал убийство Синвара. Израиль в ярости

Израиль продолжит считать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль, так как тот не приветствовал ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом написал в соцсети глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приветствовал устранение архитеррориста Яхьи Синвара, так как он отказался объявить ХАМАС террористической организацией после резни 7 октября. Гутерриш возглавляет экстремистскую антиизраильскую и антиеврейскую повестку дня. Мы продолжим называть его персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль", - написал Кац в социальной сети X.