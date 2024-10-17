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Глава ООН не приветствовал убийство Синвара. Израиль в ярости

12:53 1311

Израиль продолжит считать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль, так как тот не приветствовал ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом написал в соцсети глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приветствовал устранение архитеррориста Яхьи Синвара, так как он отказался объявить ХАМАС террористической организацией после резни 7 октября. Гутерриш возглавляет экстремистскую антиизраильскую и антиеврейскую повестку дня. Мы продолжим называть его персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль", - написал Кац в социальной сети X.

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