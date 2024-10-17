USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Ужин в Норвегии Маску не по карману

13:07 1843

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом пишет норвежский портал E24 со ссылкой на директора по коммуникациям организации Марту Скаар.

Сначала бизнесмен заинтересовался приглашением, но затем сообщил, что не сможет присутствовать на ужине. «Он сказал, что для него это будет сложно и дорого», — отметила Скаар.

Как пишет E24, отношения между Маском и Тангеном испортились еще в июне. Норвежский фонд благосостояния, который является восьмым крупнейшим акционером Tesla, тогда объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере $56 млрд. Американскому предпринимателю это не понравилось.

Состояние Маска оценивается в $247,5 млрд. По версии Forbes, в этом году он остается самым богатым человеком в мире. В прошлом году бизнесмен увеличил свой капитал до $234 млрд и возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg.

Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7316
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 689
Приедет ли Путин в Баку?
Приедет ли Путин в Баку?
11:00 5259
Ликвидация Синвара не конец ХАМАС. У Израиля еще много проблем
Ликвидация Синвара не конец ХАМАС. У Израиля еще много проблем
12:50 1080
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 4095
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 3953
GL Group назначила двух старших вице-президентов
GL Group назначила двух старших вице-президентов
11:46 3275
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 7787
Зеленский обратился к НАТО: «Мы устали. Готовьте войска»
Зеленский обратился к НАТО: «Мы устали. Готовьте войска» обновлено 11:58
11:58 4743
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 6377
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5253

ЭТО ВАЖНО

Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7316
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 689
Приедет ли Путин в Баку?
Приедет ли Путин в Баку?
11:00 5259
Ликвидация Синвара не конец ХАМАС. У Израиля еще много проблем
Ликвидация Синвара не конец ХАМАС. У Израиля еще много проблем
12:50 1080
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 4095
Варданяну продлили срок ареста
Варданяну продлили срок ареста
10:05 3953
GL Group назначила двух старших вице-президентов
GL Group назначила двух старших вице-президентов
11:46 3275
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 7787
Зеленский обратился к НАТО: «Мы устали. Готовьте войска»
Зеленский обратился к НАТО: «Мы устали. Готовьте войска» обновлено 11:58
11:58 4743
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция
03:11 6377
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться