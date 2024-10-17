Ужин в Норвегии Маску не по карману

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом пишет норвежский портал E24 со ссылкой на директора по коммуникациям организации Марту Скаар.

Сначала бизнесмен заинтересовался приглашением, но затем сообщил, что не сможет присутствовать на ужине. «Он сказал, что для него это будет сложно и дорого», — отметила Скаар.

Как пишет E24, отношения между Маском и Тангеном испортились еще в июне. Норвежский фонд благосостояния, который является восьмым крупнейшим акционером Tesla, тогда объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере $56 млрд. Американскому предпринимателю это не понравилось.

Состояние Маска оценивается в $247,5 млрд. По версии Forbes, в этом году он остается самым богатым человеком в мире. В прошлом году бизнесмен увеличил свой капитал до $234 млрд и возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg.